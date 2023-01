Il Comune ha aggiudicato la gara ed ora i lavori del piano periferie nel rione San Paolo, da 7 milioni e 200mila euro, possono finalmente partire. Attesi da anni, il Comune è pronto con la consegna del cantiere.

Il progetto riguarda la riqualificazione di viale delle Regioni, asse centrale del quartiere dove si procederà con la sistemazione della piazza antistante la stazione Cittadella. Sarà ridisegnata via Giaquinto con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, spazi per il gioco e la socializzazione. Nuovo volto anche per le corti di via Fiore e via Beethoven con la sistemazione dei cortili, la disimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di cisterne per la raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui.

Si procederà con la messa in sicurezza dell’ingresso del quartiere su viale Europa con la realizzazione della nuova rotatoria che metterà fine alle lunghe attese oggi per la presenza del semaforo. Lavori previsti anche in viale Puglia con la nuova piazza prospiciente la parrocchia San Paolo, la ridefinizione della sezione stradale con la realizzazione di aree attrezzate con parcheggi per auto e biciclette, il prolungamento della pista ciclabile bidirezionale fino alla nuova stazione metropolitana Regioni i cui spazi esterni saranno riqualificati.

I lavori del piano periferie partiranno insieme a quelli della fogna bianca, per i quali sono stati stanziati altri 5 milioni di euro. L’intervento consentirà l’esecuzione del collettore principale di fogna bianca che partirà dalla confluenza nel canalone Balice, in prossimità della caserma della Guardia di Finanza in viale Europa, per arrivare in viale delle Regioni. Al nuovo collettore fognario saranno collegati, in particolare su viale delle Regioni, sia la fogna prevista in corrispondenza di via Caposcardicchio sia tutta la rete fognaria delle strade secondarie interessate dal piano periferie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.