Equiparare le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato a quelli tradizionali allo scopo di tutelare la salute pubblica. E’ questa la richiesta al Governo che il Codacons intende portare avanti e a breve lancerà una campagna a tappeto su tutto il territorio nazionale volta a sensibilizzare i cittadini circa i rischi per la salute connessi all’utilizzo di sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato.

L’associazione dei consumatori ha infatti presentato nei giorni scorsi una istanza al Ministero a seguito del recente studio condotto dall’Istituto Mario Negri che sottolinea come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato non aiutino i fumatori a smettere di fumare. Al contrario, tali prodotti porterebbero i non fumatori, soprattutto i più giovani, a iniziare a fumare sigarette tradizionali e gli ex-fumatori a ricadere nella dipendenza da tabacco.

Ad oggi è consentito fumare detti dispositivi in alcuni specifici luoghi, salvo che non vi siano espressi divieti decisi in modo discrezionale dal soggetto responsabile (bar, ristoranti, ecc.). Tuttavia è sempre vietato utilizzare la sigaretta elettronica in determinati contesti: a scuola, sia per i docenti che per gli studenti; nelle comunità di recupero; negli istituti minorili e nei centri per l’impiego.

“Mentre nei luoghi di lavoro la decisione viene presa dall’azienda – spiega il Codacons – Nell’istanza al Ministero chiediamo proprio un adeguamento normativo sul tema, ossia di arrivare alla formazione di un tavolo tecnico al fine di poter congiuntamente discutere, analizzare e cooperare per la realizzazione di un progetto sull’equiparazione tra sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato e sigarette tradizionali”.

