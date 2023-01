Si è spento ieri sera, 23 gennaio, all’età di 61 anni l’imprenditore di Fasano e presidente della Pallavolo Fasano, Gianni D’Onofrio. Tantissimi i messaggi di addio sui social. “Titolari come te non ce ne sono mai stati, un gigante buono che metteva il benessere dei suoi dipendenti sempre al primo posto, che li faceva sentire ” a casa ” – scrive una sua dipendente – mai una parola fuori posto anche quando sapevi sarebbero arrivate, di una cultura senza confini, di una umiltà incredibile, trasmessa alle sue splendide figlie. Oggi ho il freddo nel cuore, penso al dolore inconsolabile di chi lasci quaggiù, di noi che ti abbiamo conosciuto per troppo poco tempo ma abbastanza per farti stimare e voler sinceramente bene”.

“ Il mondo dello sport fa volare la nostra mente verso momenti che sembrano lontani anni luce dalla sofferenza e dalla malinconia – scrivono dalla Federazione italiana Pallavolo Bari – Foggia – Per questo ogni volta che viene meno uno di noi, ripiombiamo nella realtà e prendiamo atto che la vita ci riserva pagine talvolta tristi. Il nostro abbraccio oggi va a tutta la Pallavolo Fasano ed alla famiglia di Gianni D’Onofrio”. “Il Presidente Paolo Indiveri e tutto il CR FIPAV Puglia si stringono attorno alla Pallavolo Fasano per la scomparsa del Presidente Gianni D’Onofrio. A loro e alla famiglia D’Onofrio le più sentite condoglianze”, scrive la Fipav Puglia. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.