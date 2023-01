Per cause in corso di accertamento un 26enne ha perso la vita questa sera sulla statale 96 all’altezza di Modugno. La sua auto è finita fuori strada andando a finire contro il guard rail. Sul posto polizia e 118.

