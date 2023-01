Un incidente stradale con una donna ferita si è verificato poco fa sulla via Bari a Torre a Mare all’ innesto della statale 16, in direzione Nord. Sarebbe solo uno il veicolo coinvolto. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. La polizia locale invita a prestare attenzione e moderare la velocità.

