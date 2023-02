La statale 16 nel territorio di Bari, la statale 96 a Modugno, la 100 all’altezza di Capurso e la provinciale 231 nei territori di Modugno, Bitonto, Terlizzi, Ruvo e Corato. Sono queste le strade indicate alla Prefettura per installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, volti al rilevamento della velocità a distanza e di eventuali contravvenzioni al codice della strada come il sorpasso dove è vietato. Il prefetto Antonella Bellomo ha indetto una conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona finalizzata all’aggiornamento del decreto prefettizio con il quale sono stati individuati i tratti stradali dove intensificare i controlli.

Attenzionata sarà soprattutto la tangenziale di Bari dove ogni giorno si verificano incidenti, con feriti e disagi al traffico.

