“Non vogliamo incendiare il dibattito ed è per questo che diamo ragione ai colleghi del centrodestra: garantiscono la loro presenza in Aula”. Inizia così una nota dei consiglieri regionali di “Con Emiliano” a seguito di un comunicato diffuso dai colleghi di centrodestra in merito alle troppe assenze in aula della maggioranza. “Peccato, però – si legge sulla nota – che sia l’unico contributo che danno all’attività regionale: non una proposta, non una visione e un’idea sulle questioni che più interessano ai cittadini.

Per fortuna – si legge ancora – abbiamo ricevuto dai pugliesi l’onere e l’onore di governare la Regione con il presidente Emiliano, la cui forza elettorale è indiscussa e indiscutibile, come lo è il sostegno e l’unità della nostra maggioranza che lavora con abnegazione e senso di responsabilità. Comprendiamo anche che le dichiarazioni dei colleghi rientrino nel gioco della dialettica politica, ma il centrodestra in Puglia ‘corre con l’affanno’ e se dispensa lezioni di governo regionale (avendone ormai un lontano ricordo) ci viene in mente l’adagio: ‘l’intervento è riuscito benissimo, ma il paziente è morto’”.

