“Il Partito democratico di Bari città ha celebrato il suo congresso scegliendo in maniera netta Stefano Bonaccini per la guida del partito nazionale. Voglio ringraziare tutti gli iscritti che hanno partecipato a questo momento di confronto dando valore a questa giornata”. Così il sindaco Antonio Decaro commentando i risultati del congresso Pd a Bari città che ha visto prevalere con il 75.9 per cento Stefano Bonaccini per la corsa alla segreteria nazionale.

“Con convinzione ho sostenuto l’amico e l’amministratore Stefano Bonaccini – continua Decaro – sin dalle prime battute perché credo nella necessità di dare al nostro Partito il pragmatismo e la visione che gli amministratori hanno saputo mettere in campo in questi anni dimostrando come il Partito Democratico possa vincere le elezioni e condividere con i cittadini un’idea di Paese. Ringrazio chi a Bari e nell’area metropolitana ha voluto sostenere la scelta che abbiamo portato avanti insieme a tanti altri amministratori.Ora sarà importante non disperdere queste energie e coinvolgere tutti i cittadini che pur vicini al centro sinistra non sono iscritti al Partito Democratico ma che, grazie al lavoro di Bonaccini e degli altri candidati, possono tornare a sostenere la comunità dei progressisti”.

