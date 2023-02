I militari di Palo del Colle sono intervenuti in un Ufficio Postale per una tentata rapina ad opera di 2 persone. Travisati, hanno aggredito alcuni dipendenti della filiale e si sono allontanati senza asportare nulla. Sono in corso attività investigative.

