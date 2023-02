Alcuni hanno una attività che portano avanti anche da settant’anni. Espongono fieri oggetti di terracotta, calamite, statuette per presepi, cornici e trulli in miniatura. I souvenir sono ben in vista in modo da accontentare al meglio i turisti che, soprattutto nei mesi più caldi, affollano le strade della città vecchia desiderosi di portare a casa un oggetto che possa ricordare la loro vacanza a Bari.

Sono parecchi i negozi di souvenir in strada del Carmine, la via che collega la Basilica alla Cattedrale. Sono molto colorati e disposti uno dietro l’altro. I proprietari attendono l’arrivo dei clienti stranieri con le loro sedie sulla porta di ingresso delle loro botteghe. Alcuni vendono oggetti tipicamente made in Cina: calamite, tovagliette, grembiuli da cucina cartoline e cappellini. Sono per lo più bianchi e rossi, per ricordare la fede calcistica della città. Ma l’immagine che più risalta agli occhi è quella di San Nicola. Il patrono di Bari “è la vera attrazione turistica della città”, precisano in molti. “Che sia una statua o una sua immagine San Nicola è il più richiesto”.

A confermarlo anche il proprietario del negozio Scalera, che vende ceramica pugliese e souvenir dal 1952. Ha a che fare con i turisti da anni, conosce ormai le loro richieste. Ma soprattutto ha imparato a parlare l’inglese, ma anche il francese e lo spagnolo, per avere un dialogo con loro.

Vende solo prodotti artigianali, fatti a mano da artigiani della ceramica di Bari. Ma alcuni oggetti arrivano anche da Grottaglie, Ruvo, Terlizzi e Rutigliano. Le calamite sono prodotte invece a Lanciano. Da Napoli invece arrivano le statuette dei presepi, rigorosamente dipinte a mano.

I turisti possono portare così nelle loro case un oggetto unico. Sugli scaffali è enorme la quantità di ciotole, piatti e tazzine sulle quali è raffigurato, da vari artisti di Grottaglie, il gallo simbolo della terra barese.

“Lavoriamo molto bene con i turisti. Quest’estate è stato un vero e proprio successo – racconta il titolare del negozio Scalera che porta avanti la sua attività con la moglie . Arrivano clienti da tutte le parti del mondo. L’articolo più venduto è sicuramente l’icona di San Nicola. Ma sono anche tanto richieste anche le ceramiche”.

Per i turisti è quindi davvero ampia la scelta. I negozi di souvenir nella città vecchia sono stracolmi di oggetti: cesti, cestini, immagini della basilica di San Nicola e del lungomare. Disparate sono le forme delle calamite: sono curiose quelle che raffigurano le cozze e i piatti di orecchiette.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.