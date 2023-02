Si è spento a 46 anni Fausto Paganetti, veterinario, figlio dello storico medico della squadra barese, Giorgio Paganetti. Fausto, in particolare, è venuto a mancare all’improvviso dopo una terapia per il tumore al pancreas effettuata dal professor Gadaleta che aveva prodotto ottimi risultati.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. “Sarai sempre nel nostro cuore” scrivono alcuni amici sui social. “Tutto il personale medico, paramedico e amministrativo dell’Istituto di Medicina dello Sport di Bari col suo Direttore e col Presidente regionale della federazione medico sportiva italiana, partecipa al grande dolore del professor Giorgio Paganetti e famiglia per la grave perdita del figlio” – scrive invece l’Istituto di Medicina per lo Sport. “Non ci parole per descrivere questa grandissima perdita – scrive un altro sui social – era una persona molto disponibile e soprattutto umile con la gente. Buon viaggio Fausto” – ha concluso.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.