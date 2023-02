Sarà un fine settimana all’insegna dal maltempo quello in arrivo. È quanto emerso dall’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla su tutta la Puglia. In particolare, a partire dalle ore 12 di domani, 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore sono in arrivo venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale.

Allerta arancione invece per le zone della Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne e Puglia Centrale Bradanica. Nel fine settimana, in particolare, le temperature tenderanno a scendere ulteriormente con pioggia in diverse zone, tra cui il capoluogo pugliese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.