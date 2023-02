Il servizio del bike sharing finisce nel mirino dei vandali. A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo servizio, ignoti, hanno letteralmente gettato nel bidone della spazzatura una delle nuove biciclette. È accaduto in particolare nel quartiere Umbertino, a segnalarlo sono stati proprio i residenti che non hanno esitato a immortalare il momento con uno scatto.

“Ma il senso di responsabilità – scrive una cittadina del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina – spero che l’azienda possa risalire all’ultimo utilizzatore per poterlo multare perché fa rabbia sapere che ci sono persone così inutili da non apprezzare i tanti sforzi che si stanno facendo per migliorare la nostra città” – ha concluso. Solo qualche giorno fa, in particolare lo scorso 27 gennaio, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aveva esortato i cittadini a “prendersi cura del servizio”.

“Questo è il regalo che questa mattina qualche stupido ha fatto alla città – ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro – ancora non abbiamo capito quanto gesti di questo tipo facciano male a tutti. Anche a chi li compie. Sarebbe interessante capire cosa ha in testa una persona che sceglie di prendere una bicicletta del servizio sharing e buttarla in un cassonetto. Perché in una città in cui in una settimana il servizio di bike sharing ha già registrato più di 600 noleggi e più di 400 abbonamenti, fare una cosa del genere significa colpire una città che vuole crescere. Ora basterà solo verificare come si è mossa questa bicicletta e, con le telecamere presenti in città, capire chi è questo genio” – ha concluso. In totale ad oggi, gli utenti registrati per il servizio sono stati 3732, le stazioni coperte 50, con 641 noleggi totali e 441 abbonamenti effettuati di cui 258 BikePass 24h, 111 BikePass Anno, 41 BikePass Mese e 31 BikePass Settimana.

Foto Facebook Comitato Salvaguardia Zona Umbertina

