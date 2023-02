Il corpo di un ragazzo, 21enne, di nazionalità straniera, è stato ritrovato questa notte, in particolare intorno alle 3.30, sulla S.S. 100, nei pressi di Adelfia, sulla strada che da Bari conduce a Casamassima. Sul fatto indagano i Carabinieri e i militari del Nucleo Radio Mobile di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura di Bari.

La strada è stata chiusa al transito sino alle 7.30 di questa mattina. Non si esclude nessuna ipotesi, tra queste l’eventualità che il giovane possa essere stato investito mentre transitava a piedi sulla carreggiata. Il conducente della vettura che avrebbe investito il giovane, secondo quanto emerso da fonti, si sarebbe fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso. Tutte le informazioni sono però al vaglio delle autorità che stanno indagando su quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, il ragazzo, si trovava in Italia per seguire un progetto Erasmus. L’Anas ha provveduto a mette in sicurezza l’area.

Foto Vivilastrada

