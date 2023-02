Il parco di viale delle Regioni, al quartiere San Paolo, è in balia del degrado e dell’abbandono. A denunciarlo sono gli stessi residenti che nelle scorse ore hanno segnalato quello che, secondo gli stessi, sarebbe “l’ennesimo atto vandalico”.

Dai sanitari completamente distrutti, ai luoghi interni riempiti di terriccio, sino ai tubi estrapolati dal terreno. I residenti chiedono ora maggiori controlli e telecamere per monitorare una situazione che sembra peggiorare di giorno in giorno, non solo per quanto accaduto al parco, situato dove si svolge il mercato settimanale, ma anche per via di una serie di episodi che stanno interessando il quartiere, relativi, più nello specifico, alla denuncia relativa al quartiere “prigioniero delle baby gang“.

“Non cresceremo mai nel nostro quartiere” – commenta un cittadino. “Chi è stato deve essere punito penalmente” – commenta un altro. “Molto probabilmente – sottolinea un altro residente – sono gli stessi che la sera terrorizzano le persone anziane del quartiere”.

