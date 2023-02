Pezzi di pittura sono caduti dalla facciata dall’istituto don Bosco nel quartiere Libertà. A segnalare l’accaduto Luca Bratta, coordinatore per Fratelli d’Italia nel quartiere Libertà. “Sono anni che denuncio la situazione in cui versa la facciata dell’istituto scolastico Don Bosco, scrive. Spero vivamente – prosegue – che le autorità competenti non aspettino una tragedia per adoperarsi per risolvere questa situazione. Evidentemente – conclude – per la nostra amministrazione sono più importanti i selfie”.

