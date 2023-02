Proseguono i controlli della Polizia Locale in merito al contrasto del fenomeno degli NCC (noleggio con conducente) abusivi, questione che riguarda sia il mercato del trasporto locale, sia direttamente il Comune di Bari, in qualità di ente che rilascia le licenze Taxi e NCC.

Nella giornata di ieri, una pattuglia del corpo di Polizia Locale, in tal proposito, nell’ambito di un’attività di controllo all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari ha sorpreso alcuni soggetti presenti al terminal di arrivo, contestando a questi ultimi, in particolare al conducente del veicolo (ai sensi dell’art 85 c. 4 del Codice della Strada), la violazione dell’attività di NCC senza titolo. A bordo del mezzo, sottoposto a fermo amministrativo e ritiro della carta di circolazione, erano seduti tre clienti, apparentemente ignari della situazione illecita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.