Continuano i controlli della Polizia Locale di Bari sulle strade extraurbane ma anche nell’ambito urbano per il monitoraggio della velocità dei veicoli in transito. In totale sono una decina le contestazioni effettuate solo nella giornata di oggi sui tratti monitorati con il Telelaser in dotazione.

In ambito urbano si rammenta che il limite massimo di velocità è fissato a0 km/h, fatte salve le eccezioni su alcune strade preventivamente segnalate. Le violazioni più frequenti rilevate in città riguardano il superamento del limite massimo di velocità nella fascia da 10 a 40 km/h oltre il limite consentito che di per sé rappresenta comunque un comportamento pericoloso in particolare, si immagini, ove associato finanche alla disattenzione alla guida.

“Si ricorda – sottolinea la Polizia Locale – che chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 a 173 euro. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 694 euro. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 543 a 2.170 euro. Da questa violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Chiunque supera invece di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 845 a 3.382 euro. Da quest’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi” – aggiungono.

Inoltre, proseguono “è prevista altresì la decurtazione da 3 a 10 punti sulla patente di guida, punti raddoppiati per i neopatentati. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni in ulteriori violazioni, quelle più gravi, è previsto un aggravamento del periodo di sospensione, fino alla revoca della patente. Va sottolineato che in alcune tratte stradali, dove l’attività di monitoraggio della velocità è costante, si sono registrate pochissime violazioni ai limiti massimi, a riprova che ad un presidio costante di tutti gli organi di polizia stradale, sulle tratte più scorrevoli, conseguono ottimi risultati sotto l’aspetto preventivo. La regola e la raccomandazione in definitiva è quella di rispettare le regole del codice della strada, sempre, e non solo se si tema di incorrere in una sanzione. La sicurezza delle nostre strade dipende anche da noi tutti automobilisti. Una guida sicura e consapevole, è questo che aiuta a raggiungere gli obiettivi nazionali prefissati per la riduzione del numero degli incidenti stradali” – concludono.

