“Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato”. Si stanno susseguendo sui social le segnalazioni di persone che ritengono di aver visto nei cieli di Puglia e Basilicata cadere un meteorite simile a quello avvistato ieri nel nord della Francia.

“Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato”, racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima (Bari); “E’ stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese”, racconta una ragazza da Martina Franca (Taranto). Al momento non ci sono state segnalazioni di danni ai Vigili del fuoco. Foto tratta da un video girato da Manuel T. In Basilicata.

