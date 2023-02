Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 78 anni morto questa mattina, a seguito di una esplosione all’interno dei locali di un garage di via Tenente Pilota Licio Carri, a due passi dall’hotel Excelsior. Al momento dell’esplosione nel garage c’erano due persone: la vittima e un’altra ferita alla testa che non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini della polizia di stato che stanno ricostruendo le cause dell’accaduto con l’ausilio della scientifica.

L’uomo – secondo quanto ricostruito finora – stava eseguendo lavori di manutenzione a un impianto antincendio in un box condominiale quando è esplosa una bombola del gas. L’onda d’urto avrebbe fatto cadere il 78enne. L’incidente è avvenuto tra le 9.30 e le 10

