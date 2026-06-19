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Triggiano piange la piccola Monika, domani i funerali. La mamma resta in gravi condizioni

La piccola di 4 anni è morta nell'incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Capurso e Rutigliano, sequestrata l'auto

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 18:46
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  • 39 sec
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Saranno celebrati domani alle 18, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Triggiano, i funerali di Monika Formica, la bambina di quattro anni morta giovedì mattina nel tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano. Mentre la comunità si prepara all’ultimo saluto alla piccola, restano gravissime le condizioni della madre, una donna di 38 anni ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Secondo quanto riferito dai sanitari, ha riportato un profondo trauma cranico con emorragia cerebrale, una lesione vascolare e numerose fratture in diverse parti del corpo.

È invece ricoverato e sedato all’ospedale Di Venere di Bari il conducente dell’altra vettura coinvolta nello schianto, un uomo di 37 anni residente a Mola di Bari, che ha riportato traumi alla testa e a una gamba. L’incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, l’utilitaria condotta dalla madre della bambina si è scontrata frontalmente-lateralmente con un Suv. L’impatto è stato particolarmente violento e per la piccola Monika, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto, non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini della Polizia stradale. Gli agenti hanno sequestrato entrambi i veicoli per gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

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