Innovazione sociale, la Regione finanzia altri 21 progetti

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La Regione Puglia finanzia altri 21 progetti nell’ambito dell’Avviso pubblico “Impatto Sociale”, dedicato alla promozione di interventi sperimentali nei settori dell’economia sociale. I nuovi finanziamenti si aggiungono ai 31 già approvati, portando a 52 il numero complessivo dei progetti sostenuti attraverso una dotazione di 10 milioni di euro provenienti dai fondi FESR-FSE 2021-2027.

Le iniziative riguardano ambiti diversi, dall’applicazione dell’intelligenza artificiale ai percorsi di inclusione lavorativa, fino all’utilizzo delle arti come strumento di benessere e ai progetti di agricoltura sociale. Tra gli interventi ammessi al finanziamento figura un percorso di reinserimento sociale e lavorativo rivolto alle persone detenute. Un altro progetto propone attività educative e formative che uniscono navigazione solidale, musica e teatro, coinvolgendo minori, persone con disabilità, cittadini di origine straniera ed ex detenuti.

Spazio anche all’innovazione tecnologica, con una sperimentazione che applica l’intelligenza artificiale alle arti performative e alla produzione culturale per favorire la nascita di nuove competenze professionali. Le tecnologie digitali saranno inoltre utilizzate per sostenere l’autonomia delle persone neurodivergenti e delle loro famiglie, facilitando l’accesso ai servizi e la costruzione di reti di supporto.

Tra i progetti selezionati figurano anche iniziative che utilizzano arte, danza e movimento per promuovere il benessere e le relazioni sociali, oltre a interventi dedicati alla valorizzazione di spazi collettivi attraverso percorsi di agricoltura sociale, inserimento lavorativo e cittadinanza attiva. “L’innovazione sociale è la capacità di trasformare un bisogno in una soluzione concreta e duratura”, ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, sottolineando come i nuovi progetti rappresentino un investimento sulla capacità dei territori di sperimentare modelli innovativi e creare opportunità di inclusione e sviluppo.

Foto repertorio