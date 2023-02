In occasione di “M’illumino di Meno 2023 – Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, lanciata da Caterpillar e Rai Radio2, domani 16 febbraio alle 18 nel Museo della fotografia, al Campus di via Orabona, il Politecnico di Bari ospita “La musica del mare”, Concerto per violoncello e voce recitante del maestro Roberto Soldatini, musicista che ha fatto della sostenibilità un vero stile di vita scegliendo da oltre dieci anni di vivere in una barca a vela.

La sua casa (attualmente nel porto di Trani) è il mare e il rispetto per l’ambiente un’esigenza, da comunicare attraverso la sua musica. L’evento è promosso da Meit, società di Facility Management specializzata in servizi energetici. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Nella stessa serata, sempre nell’ambito della giornata del risparmio energetico, saranno spente le luci del rettorato del Politecnico (palazzo dell’amministrazione centrale, in via Amendola 126/B) dalle 19 alle 21.

