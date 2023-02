Teatri di Bari diventa ufficialmente una società Benefit. Su proposta del Consiglio d’amministrazione, l’assemblea dei soci ha ufficializzato negli scorsi giorni l’adozione dello status di Società Benefit in conformità al nuovo regime introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2016 con la Legge di Stabilità 208 del 2015. Il TRIC diventa così il primo ente teatrale a livello nazionale a diventare società Benefit.

In particolare, le società Benefit perseguono, oltre alla finalità proprie della società anche le finalità di beneficio comune specificate nell’oggetto societario. Il raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali indicati nel proprio statuto rappresenta quindi, al pari delle attività commerciali, il core business della Benefit corporation. Come si legge nello Statuto, infatti, Teatri di Bari ha persegue ‘specifiche finalità di beneficio comune’ tra cui ‘il contrasto alla povertà culturale e iniziative per favorire l’inclusione sociale’ e la ‘diffusione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza ed etica del lavoro’.

“Per noi, di fatto, è il naturale proseguimento dell’azione di sostegno della cultura attraverso progetti sociali che sosteniamo sin dalla nascita del TRIC e ci spinge a potenziare ancora di più quest’azione sul territorio pugliese” il commento della presidente di Teatri di Bari, Mariella Pappalepore. Di fianco alle attività di produzione e programmazione teatrale al Teatro Kismet di Bari, al Teatro Radar di Monopoli e al laboratorio urbano La Cittadella degli artisti di Molfetta, Teatri di Bari – confermato Teatro di rilevante interesse culturale dal Ministero della Cultura nel triennio 2022-2024 – ha attuato diversi progetti sociali, rivolti in particolar modo alle nuove generazioni.

L’ultimo esempio è il sostegno ad ‘Affido Culturale’, progetto realizzato a livello nazionale da ‘Con i bambini’ – che in Puglia è coordinato da Fondazione Sat e Cooperativa Kismet – grazie al quale dalla fine del 2020 400 famiglie con bambini hanno potuto accedere a luoghi della cultura (teatri, musei, librerie, fattorie didattiche, ecc) che normalmente non frequentano. Tra le altre iniziative che annualmente Teatri di Bari realizza sul territorio possiamo citare il laboratorio teatrale ‘Sala Prove’ per i detenuti dell’Istituto penitenziario minorile N. Fornelli di Bari, il progetto ‘Invita una classe a teatro’ per permettere alle scolaresche di assistere gratuitamente agli spettacoli del festival di teatro per le nuove generazioni ‘Maggio all’infanzia’ e ‘Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione’, che insieme a Regione Puglia e Inail Puglia promuove la sicurezza sul luogo di lavoro nelle scuole del territorio.