Domenica 19 febbraio, ore 18, al Teatro Kismet di Bari è in scena per la stagione Famiglie a Teatro a cura di Teresa Ludovico Il messaggero delle stelle, spettacolo della Compagnia del Sole realizzato in coproduzione con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Accademia Perduta / Romagna Teatri, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle e il patrocinio di INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica.

Lo spettacolo scritto da Francesco Niccolini, interpretato da Flavio Albanese e diretto da Marinella Anaclerio debutta in Puglia dopo il successo della sua anteprima regionale, lo scorso agosto per il Festival Felicità Adriatica, in cui è stato presentato al Teatro Casa di Pulcinella all’interno della Trilogia di Teatro e Scienza, progetto curato dalla Compagnia del Sole con l’Università Statale di Milano.

Niccolini e Albanese tornano così alla storia della scienza dopo L’Universo è un materasso, vincitore nel 2018 del Premio Eolo. Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro tra Astolfo, uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso e Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato, trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che farà del protagonista un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è stato Galileo Galilei con il suo Sidereus Nuncius e la sua vita piena di sorprese, fin dopo la morte. Astolfo d’Inghilterra, il più sorprendente, strano e pasticcione fra tutti i paladini di Carlo Magno precipita dal cielo perché da sempre lui viaggia su e giù dalla luna: a lui il compito di riportare sulla Terra il senno di Orlando, che lo ha smarrito per amore della bella Angelica.

Nel suo eterno viaggiare gli è successo qualcosa di inatteso, un incontro speciale, lassù sulla luna, dove è conservato tutto ciò che sulla terra viene perduto, incontra un gruppo di vecchietti vestiti con abiti antichi, impegnati – intorno a una grande tavola riccamente imbandita – a discutere. Sono loro ad accoglierlo e ad aprirlo ai misteri della conoscenza, tra ragione, follia, dubbi ed errori: chi sono questi anziani signori, lo scoprirà poco alla volta, con una serie di avventure e sorprese che lo porteranno a comprendere come è complicata e affascinante la strada della comprensione, della libertà di pensiero e della scienza.

