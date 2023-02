In occasione del Carnevale, la mostra I Love Lego, in corso a Spazio Murat, lancia una nuova promozione dedicata alle famiglie. Da martedì 21 a venerdì 24 febbraio, infatti, adulti e bambini potranno godere insieme del mondo dei Lego usufruendo di un ingresso speciale al costo di 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini.

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Bari, è prodotta e organizzata da Piuma in collaborazione con Arthemisia. Si ricorda che la mostra non è direttamente sponsorizzata da Lego ma realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

