È stato inaugurato nella giornata di ieri e sarà attivo a partire dalle 14 di domani il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie . Ma non è l’unica novità, all’interno dell’ospedale infatti è stato realizzato anche un laboratorio analisi di ultima generazione.

“Due snodi importanti diaccesso per i cittadini sono stati completamente riqualificati sia da un punto di vista strutturale che strumentale, questo è quel che conta per noi – ha sottolineato Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bt – dopo il Covid e il ruolo dipiano nella assistenza che ha rivestito l’Ospedale di, torniamo a riqualificare i luoghi e a ridare spazio a tutte le attività di cura. Il punto prelievi è stato spostato al Don Pierino Arcieri in spazi idonei sia per i cittadini che per il personale in servizio mentre ilsarà spostato entro pochi giorni senza mai interrompere l’attività, compatibilmente con le attività di assistenza che si renderanno necessarie” – ha concluso.

In particolare, il nuovo Pronto Soccorso è stato completamente riqualificato da un punto di vista strutturale, è dotato di spazi idonei per consentire accesso immediato delle ambulanze, ha un’area dedicata ai codici rossi e spazi per la corretta gestione dei casi clinici meno gravi e che richiedono setting assistenziali diversi. L’area di attesa è ampia e confortevole ed è direttamente collegata con la zona dedicata al triage. Sono presenti un totale di 10 posti letto tra quelli dedicati all’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e quelli riservati all’isolamento.