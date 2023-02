Dalle esigenze economiche alla qualità della vita, sono solo alcune delle ragioni che hanno portato operatori commerciali e residenti del quartiere Murattiano a chiedere la “pedonalizzazione definitiva” di via Roberto da Bari nel tratto che va da Palazzo di Città fino all’ingresso dell’Università degli Studi con affaccio su via Nicolai. È quanto scritto, nero su bianco, in una petizione che ha preso il via in questi giorni, obiettivo, raccogliere più adesioni possibili per presentarla poi alle istituzioni e tentare, dunque, di ottenere quanto richiesto.

La petizione, in particolare, ha preso il via da un’idea dell’associazione Murattiano, in collaborazione con il Caffè Portineria di via Roberto da Bari, all’interno del quale è possibile firmare di persona. “Per noi – spiegano in una nota operatori commerciali e residenti nel quartiere Murattiano di Bari – la pedonalizzazione è divenuta una esigenza imprescindibile, sia per ragioni economiche sia per soddisfare una migliore qualità della vita. Lo è per esigenze economiche perché lo shopping è sempre di più occasione di passeggio per ammirare le vetrine (e quelle dei negozi di Bari sono notoriamente tra le più belle del nostro Paese) ed avere occasioni di acquisto con evidenti ricadute a beneficio della intera città; e lo è per la qualità della vita perché interrompe lo stress quotidiano con una passeggiata in sicurezza. Le occasioni di ritrovo e di svago che il Murattiano offre hanno trovato nella pedonalizzazione già avviata dalla amministrazione comunale in larghi tratti del centro cittadino, il loro sbocco naturale. In particolare in via Roberto da Bari, le attività commerciali sono divenute luoghi non solo di svago e di consumo ma anche di incontro” – hanno sottolineato.

“È proprio per tutte queste ragioni – hanno specificato infine – che proponiamo alla amministrazione comunale di volere disporre la pedonalizzazione definitiva dell’intero tratto di strada, da Palazzo di Città fino all’ingresso dell’Università degli Studi con affaccio su via Nicolai” – concludono. Per firmare, oltre a poterlo fare all’interno del bar, è possibile anche inviare la propria adesione online tramite una mail a info@murattiano.it o luca.catalano85@gmail.com.

