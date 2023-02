Un ammasso di stelle. E non stiamo parlando del cielo. Nei giorni scorsi sono state avvistate centinaia di migliaia di stelle marine su una celebre spiaggia dell’isola Sylt, nella Germania settentrionale. Si tratta di una moria di massa. A trovarle per caso sulla spiaggia i vacanzieri di Sylt durante una passeggiata quando si sono trovati davanti una distesa di stelle a perdita d’occhio. Erano così tante che ai presenti risultava difficile anche camminare. Sfortunatamente, le stelle marine meno nutrienti non sono adatte come cibo per altri animali. L’isola di Sylt, è il paradiso tedesco amato dai turisti e dai vip.

Considerata la Costa Azzurra della Germania, l’isola di Sylt è un luogo di villeggiatura piuttosto rinomato. L’isola di Sylt si trova nel Mare del Nord, a pochissima distanza dalla terraferma. Un tempo apparteneva allo Jutland, la penisola che comprende parte della Germania e della Danimarca jhjjke in effetti ancora oggi sorge quasi sul confine tra i due Paesi. A causa dei processi di erosione che non si sono ancora arrestati, questo territorio si è trasformato in una vera e propria isola, la più grande del Mare del Nord e anche una delle più belle.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.