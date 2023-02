Continuano le proteste dei residenti del Quartierino per i lavori in corso in via Sangiorgi che stanno creando non pochi disagi. Soprattutto per la rotatoria che – a detta dei residenti – “è minuscola per sopportare l’afflusso di quattro strade: viale Pasteur, via Sangiorgi, via Colletta e via Filippo. Andava realizzata a metà di via Sangiorgi”.

I lavori del Comune dureranno un anno e puntano alla riqualificazione proprio di via Sangiorgi con la realizzazione di uno spartitraffico centrale, di marciapiedi ampi, di una pista ciclabile e di una rotatoria. Ogni giorno si registrano disagi soprattutto in prossimità della rotatoria che al momento è stata solo delimitata, in attesa dell’intervento vero e proprio in muratura. (foto il quartierino)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.