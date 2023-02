Un nuovo allarme per delle polpette abbandonate in strada. “Sono piene di chiodi, state attenti ai vostri cani nei giardini vicino alla Rai e a Pane e pomodoro”. L’allarme è stato lanciato da una cittadina sui social ed è stato condiviso da tante persone. Non è la prima volta che viene abbandonato cibo pericoloso per gli animali in strada: in alcune occasioni purtroppo ci sono stati cani avvelenati che sono morti. (foto repertorio)

