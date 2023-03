Promuovere i talenti: al via lo “spazio giovani” per la cinematografia, il teatro e l’arte. Un progetto promosso ed organizzato dalla commissione Welfare del Municipio 2, affidato alla Cooperativa Sociale Progetto Città. Valorizzare, dunque, le attitudini con una squadra di artisti, musicisti, scrittori ed esperti di cinema per aggregare gli adolescenti, tra i 13 e 17 anni, in spazi sociali per le loro esigenze. Una scelta progettuale per ridurre l’isolamento, di fatto, conseguenziale all’utilizzo smisurato di social media e videogiochi che, spesse volte, sfocia in contesti di disagio. L’iniziativa della commissione Welfare, intercede per far fronte alle esigenze di socialità e crescita personale della nuova generazione che affronta, come sempre, sfide mai vissute prima. Attività creative e culturali consentiranno ai ragazzi di intrattenere relazioni, socializzare, scoprire i propri valori.

“Il progetto “Spazio ai Giovani” – spiega Nicola Damiani, presidente della commissione Welfare del Municipio 2 – è dedicato al benessere dei minori per rispondere ad preciso bisogno delle ragazzi e delle ragazze di avere dei luoghi dedicati a se stessi e al proprio gruppo di amici, dedicati alla propria esigenza di crescita, conoscendosi, scoprendo la propria creatività, le proprie capacità espressive, mediante adulti che li sappiano avvicinare e comprendere. L’obiettivo è insegnare l’arte del cinema, della danza, del design e del teatro. Uno spazio fisico e mentale, tutto per loro. Ci auguriamo, quindi, che da questi laboratori si possa scoprire valorizzare i talenti della Città di Bari. È anche una risposta alle tremende notizie di aggressione di ragazzi “difficili” ad altri ragazzi nei parchi dei nostri quartieri, che troppo spesso leggiamo sulle cronache locali”.

“La possibilità di avere nel territorio – aggiunge Lucio Smaldone, presidente del Municipio 2 – un luogo riservato ai giovani in cui si trova del personale specializzato che garantisca non soltanto la loro sicurezza, ma anche la possibilità di organizzare attività complesse, rappresenta un servizio in più che vogliamo dare alle famiglie”. Gli obiettivi del progetto sono, quindi, quelli di: favorire il processo di crescita, consapevolezza ed empowerment sia individuale che collettivo degli adolescenti residenti sul territorio municipale; aumentare l’accessibilità alle offerte culturali-educative, artistiche offrendo esperienze e opportunità di impegno e interesse (singolo e collettivo), centrati sulla creatività, l’arte e le forme espressive come strumento di inclusione e partecipazione; sostenere la rete di supporto e sostegno individuale e di gruppo e promuovere il pieno sviluppo affermazione; valorizzare gli spazi e realizzare iniziative di socializzazione e aggregazione legate al tempo libero; sostenere e rinforzare il senso di appartenenza alla comunità e la cultura della legalità e della partecipazione. (foto freepik)

