Sono state aperte al pubblico questa mattina le due nuove aree dedicate agli amicic quattro zampe situate nella ex Caserma Rossani. Le due nuove zone dedicate allo sgambamento dei cani sono state posizionate nello specifico in corrispondenza dell’ingresso del parco in via Giulio Petroni, rappresentano lo spazio destinato ai cani più grande della città.

All’inaugurazione, svoltasi alla presenza di alcuni residenti, sono intervenuti l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, il presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone e il consigliere municipale Davide Di Pantaleo, unitamente ai tecnici comunali che hanno curato progettazione e lavori. Il costo dell’intervento, realizzato nell’ambito di un residuo dell’accordo quadro del 2021 relativo all’installazione di arredi, ammonta complessivamente a 25mila euro.

Le due aree, separate da una recinzione metallica e circondate da piccoli arbusti, si distinguono per estensione della superficie: una, di dimensioni pari a circa 350 metri quadri, è dedicata a cani di piccola taglia, l’altra, di oltre 750 mq, è invece riservata ai cani di medie e grandi dimensioni. Al servizio dei due spazi, dotati di due panchine ciascuno, un impianto di irrigazione, un dispositivo multiplo che funge sia da portasacchetti per le deiezioni canine sia da fontana con acqua corrente e due cancelletti per l’ingresso.

“Oggi apriamo questo grande spazio che occupa complessivamente una superficie di 1.100 metri quadri, dedicata esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe – ha spiegato Giuseppe Galasso – è un’area certamente molto comoda per i residenti ma non solo, perché risulta facilmente raggiungibile anche da coloro che vivono nel Murattiano, come pure a San Pasquale o Picone, vista la posizione baricentrica rispetto all’intera estensione della città. Abbiamo anche previsto la piantumazione di una serie di arbusti e l’ampliamento dell’impianto di irrigazione esistente, ma all’esterno delle due aree e in prossimità della recinzione, in maniera da poterla mascherare quando la crescita delle piante sarà completata e da evitare che i cani possano danneggiare i tubi o impedire la crescita delle piante con i loro movimenti” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Gianlucio Smaldone.

“Stamattina, con grande soddisfazione, abbiamo inaugurato la nuova area dedicata ai cani nel parco Rossani, dando seguito alle numerose richieste in tal senso pervenute dai cittadini al Municipio – ha commentato Gianlucio Smaldone – si tratta di due distinte zone attrezzate (una per cani di piccola taglia e una per quelli di taglia media/grande) dotate di fontanella, cestino per le deiezioni e panchine per i padroni, proprio come richiesto dalla I Commissione consiliare del Municipio. In questo modo il parco Rossani diventa sempre più bello e attrattivo, anche per i numerosi turisti che quotidianamente lo attraversano. Desidero ringraziare l’assessore Galasso e i tecnici comunali per l’ottimo risultato conseguito” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.