Un’ area ludica sul lungomare di San Girolamo inaugurata da nemmeno un anno. Durata ben poco vista che è stata presa di mira dai vandali. Le giostrine, come si vede chiaramente dalle foto, sono state deturpate da scritte insignificanti e di dubbio gusto. Ma non basta. Sempre nella stessa zona sono state vandalizzate le auto parcheggiate: cosi quotidianamente i residenti della zona si trovano le proprie vetture con vetri frantumati e danni di ogni tipo.

“Il mio è un urgente invito alla responsabilità – ha quindi dichiarato Filippo Colonna, consigliere e vicepresidente del Municipio 3 – ad imprimere nei ragazzi la consapevolezza che il bene comune non appartiene appunto al singolo, e pertanto ogni cittadino ha il diritto di usufruirne; e che in ogni caso l’inciviltà e i comportamenti decostruttivi e volti alla distruzione sono, direttamente o indirettamente, nocivi per tutti. Quello che è pubblico – ha concluso Colonna – è dell’intera cittadinanza, di conseguenza ognuno di noi deve prendersene cura come se fosse suo”. Il consigliere ha chiesto al Comune il ripristino dello stato dei luoghi e soprattutto la visione o attivazione delle telecamere per l’individuazione dei responsabili.

