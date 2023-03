Ultimo scalo nel capoluogo pugliese per l’attore Tom Cruise che in mattinata, tra ammiratori e curiosi, all’aeroporto di Bari-Palese ha concesso autografi e foto prima di partire per altre destinazioni e proseguire le riprese del film Mission Impossible 8.

L’attore e regista, in particolare, è tornato a Bari dopo tre giorni di riprese al largo delle coste dell’Adriatico. Nessuna tappa in città dunque, ma una toccata e fuga che ha acceso le speranze dei fan solo per pochi giorni. Adesso, l’attore, secondo indiscrezioni, è diretto in Inghilterra. Anche il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha voluto salutarlo sui social: “In Puglia nulla è impossibile – ha scritto – grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto” – ha concluso.

Foto Facebook Michele Emiliano

