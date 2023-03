Ricchi di proteine e sali minerali, oggi in tavola portiamo gli arachidi. Si tratta, in particolare, di semi appartenenti alla famiglia delle Fabacee spesso utilizzati soprattutto per stuzzicare durante gli aperitivi, ma sottovalutati dal punto di vista delle proprietà nutrizionali.

Tantissimi gli elementi che rendono questo alimento un prezioso alleato della salute. Gli arachidi, in particolare, sono ricchi di fibre e sali minerali, come ad esempio potassio, magnesio, rame, manganese, zinco e fosforo. Si tratta di elementi essenziali per il corpo, ma anche per la mente, sopratutto per le funzioni del sistema nervoso e della memoria. Ma non è finita qui, gli arachidi, oltre a essere ricchi di proteine, dunque particolarmente consigliati per gli sportivi (ma attenzione a non mangiarli salati), sono ricchi di vitamine, tra queste quella del gruppo E.

Spicca, inoltre, tra le altre proprietà, la presenza dell’acido folico, ma anche di arginina e coenzima Q10, elementi essenziali per l’organismo e, in particolare l’ultimo elemento, come rimedio per il mal di testa. Inoltre, tra le altre proprietà, non va dimenticata la capacità degli arachidi di fungere da veri e proprio antiossidanti naturali e di “Purificatori” del sangue, in quanto, oltre a essere privi di colesterolo e ricchi di grassi buoni, contribuiscono a mantenere un corretto funzionamento della circolazione sanguigna. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola in maniera diversa dal solito.

CARNE CON CREMA DI BURRO D’ARACHIDI

In primis, tagliate della carne a vostra scelta a dadini, basteranno circa 800 grammi per 4 persone. Poi, tritate la cipolla e del peperoncino schiacciando con cura uno spicchio di aglio. Fate scaldare dell’olio di arachidi in una pentola abbastanza grande poi, non appena caldo, versate la carne facendola rosolare per almeno 10 minuti. Una volta cotta, aggiungete all’interno aglio, cipolla tagliata finissima, peperoncino e spezie aggiustando di sale. Successivamente aggiungete dei pomodorini tagliati a fettine piccole e ricoprite con un litro di acqua. Quando l’acqua sarà in ebollizione aggiungete carote e patate lasciando cuocere a fuoco lento per almeno altri 30 minuti. Dopo, quanto il sugo risulterà ben denso, aggiungete circa 150 grammi di burro di arachidi, preferibilmente fatto in casa mescolando con cura.

RISO CON SPEZIE E BURRO D’ARACHIDI

In primis, tagliate del petto di pollo a cubetti. A parte, tritate finemente una cipolla, uno spicchio di aglio e del peperoncino rosso. Nel frattempo, scaldate dell’olio d’oliva in una padella aggiungendo cipolla, aglio e peperoncino. Fate cuocere a fuoco medio finché la cipolla diventa trasparente, poi aggiungete il pollo lasciandolo cuocere per alcuni minuti finché diventerà dorato. Successivamente procedete aggiungendo il burro di arachidi e della salsa di soia. Mescolate per bene portando a ebollizione, aggiungendo, se necessario, del brodo di pollo. Lasciate cuocere a fuoco lento per almeno una ventina di minuti, facendo attenzione a mescolare con cura fino a quando il pollo non risulterà completamente cotto. Aggiustate di sale, aggiungendo spezie. Infine, mescolate con del riso basmati che avrete precedentemente preparato.

