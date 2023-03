“Se il Bari dovesse salire in serie A sarà ceduto solo a qualcuno che dia la garanzia di saper gestire bene un club di calcio, che sappia dare un’impostazione industriale”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo della Campania Luigi Vanvitelli.

De Laurentiis, in particolare, è intervenuto sul tema multiproprietà. Un nodo importante da sciogliere per il proseguimento del cammino in categorie superiori. Un’affermazione, quella effettuata, che guarda al futuro e in particolare alla possibilità che, se il sogno del Bari calcio dovesse proseguire, possa farlo nelle mani di qualcuno che abbia a cuore la squadra, ma anche la città e gli obiettivi futuri.

