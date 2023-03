E’ l’ennesimo furto con spaccata quello che si è consumato questa notte tra via Piccinni e corso Cavour in un locale che di gastronomia. La banda ha infranto la vetrina portando via l’incasso di 500 euro. Sul posto la polizia che si sta avvalendo degli uomini della scientifica. Ricordiamo che solo ieri una volante della polizia è intervenuta in via Argiro, quartiere Murat, dove i ladri hanno colpito una pizzeria portando via l’incasso da circa 400 euro.

