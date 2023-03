Lunedì 13 marzo, fino alle ore 18, nella sede centrale in largo Fraccacreta, si terrà la seconda edizione della Giornata della Trasparenza, che prevede l’apertura prolungata degli uffici al pubblico. Nell’occasione gli operatori comunali e il personale addetto all’URP saranno a completa disposizione dei cittadini per offrire loro assistenza nell’accesso e utilizzo dei servizi digitali, facilitandone l’orientamento e la comprensione.

L’iniziativa si propone di favorire l’alfabetizzazione digitale della cittadinanza, avvicinando ai servizi online quelle categorie di persone, come gli anziani o gli stranieri. A tale scopo saranno posizionate postazioni multimediali touchscreen, a grandezza d’uomo, con il supporto delle quali gli operatori URP illustreranno agli utenti le modalità di accesso ai principali servizi online (istanze di dichiarazioni di residenza, istanze per il rilascio di certificazione, prenotazioni online), che consentono ai cittadini di presentare le loro istanze in totale autonomia, senza la necessità di recarsi presso gli sportelli fisici.

La Giornata della Trasparenza ha, altresì, l’obiettivo di rispondere alle esigenze di quanti hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità, in vista dell’approssimarsi delle vacanze pasquali, o che hanno bisogno di ottenere un certificato informatizzato in tempi brevi, agevolando loro la fruibilità di tali servizi, attraverso la possibilità di accedere liberamente agli sportelli fisici durante l’apertura pomeridiana. Alle ore 11 interverrà il vicesindaco e assessore al ramo Eugenio Di Sciascio. Nel corso della giornata, infine, saranno distribuiti alcuni gadget (sino ad esaurimento delle scorte).

