Una grande struttura in piazza Ferrarese ospiterà da oggi fino al 24 marzo la mostra “Exploring Moon to Mars”. L’esposizione, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Bari, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e il supporto di Leonardo e Thales Alenia Space Italia ha lo scopo, come ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia spaziale italiana – Asi Fabrizio Tosone, di “attrarre giovani e nuove generazioni alle materie scientifiche”.