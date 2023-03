Ancora un incidente in tangenziale, questa volta in direzione Nord. È accaduto poco fa sulla ss16, tra le uscite di Japigia e Mungivacca. A renderlo noto, la Polizia Locale che raccomanda prudenza alla guida, in particolare sottolinea la polizia” è importante moderare la velocità e mantenere la distanza di sicurezza”. Ancora ignote le dinamiche dell’accaduto, sul posto sono intervenute le autorità per effettuare i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento…

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.