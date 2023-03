Un uomo di 32 anni ha subito un trauma cranico in seguito ad una caduta avvenuta sul posto di lavoro. È accaduto in mattinata a Mesagne, nel Brindisino, in un cantiere edile. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che svolge mansioni di elettricista, sarebbe caduto da una scala subendo gravi ferite alla testa.

Il 32 enne è stato subito trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di neurochirurgia con riserva di prognosi, non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, nel cantiere dove è avvenuto l’incidente, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dello Spesal, obiettivo verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.