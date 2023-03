Strade colabrodo, rattoppate e piene di buche. La situazione in cui versano le principali arterie della città di Bari è sotto gli occhi di tutti. In molti continuano a denunciare la pericolosità dei dissesti dei manti stradali considerato un vero incubo per ii cittadini. Soprattutto per quelli che circolano con veicoli a due ruote. Ma anche per i pedoni.

Dalla periferia al centro a pagarne le conseguenze, il più delle volte, infatti sono proprio i cittadini. Questi ultimi, sia che percorrano i tratti in auto, sia che lo facciano a piedi o con bici e monopattini, devono letteralmente fare un vero e proprio slalom.

Già in passato, situazioni analoghe erano state segnalate da moltissimi, in diverse zone. Oggi, seppure in alcune zone siano stati effettuati interventi e, attualmente, ci sono lavori per il rifacimento dell’asfalto, basta fare un giro per la città per rendersi conto di quanti luoghi, ancora, siano nello stesso stato ormai da molto tempo.

Due sono le problematiche legate al cattivo stato delle strade di città. La prima sicuramente è il cedimento del manto stradale dopo la pioggia. Basta anche solo poco acqua delle volte per far sprofondare l’asfalto.

Ma i rattoppi sono dovuti anche a lavori di adeguamento e manutenzioni. Le strade sono infatti piene di rattoppi parziali che ricoprono solo l’area di intervento dello scavo ed è in corrispondenza di questi che si verificano buche e avvallamenti. Quello che è infatti ben visibile nel video è il rattoppo lungo tutta la strada di via Falcone e Borsellino.

