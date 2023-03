Non sarebbe riconducibile a questioni legate alla criminalità la lite avvenuta ieri sera a Capurso (Bari) e sfociata nell’accoltellamento del 29enne di Mola di Bari, Vito Caputo, morto per le ferite riportate.

Le persone coinvolte sarebbero quattro: c’è un amico coetaneo di Caputo, residente a Mola di Bari, rimasto ferito in modo grave e ricoverato all’ospedale Di Venere. Ferite in modo più lieve, e ricoverate in due diversi ospedali, altre due persone di Capurso, padre e figlio, con i quali la vittima avrebbe litigato. Gli inquirenti stanno valutando la posizione di tutte le persone coinvolte.

La Procura indaga per omicidio volontario e potrebbe procedere anche per tentato omicidio nei confronti dei feriti. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica e per capire quanti coltelli siano stati usati. La Procura disporrà l’autopsia della vittima.

“Morire a 29 anni è inaccettabile qualsivoglia siano i motivi che hanno armato la mano di chi ha commesso il crimine – ha detto il sindaco di Capurso, Michele Laricchia – Episodi come quello di ieri pomeriggio creano sconcerto, ma sono convinto che gli inquirenti sapranno fornire la giusta connotazione a questo episodio di violenza senza pari. E invito tutti quelli che possono dare una mano alle indagini a farsi avanti e raccontare qualunque cosa abbiano visto”.

“Nel frattempo tutti dovremmo interrogarci e chiederci se nel quotidiano mettiamo in atto tutto ciò di cui siamo capaci per incidere sul disagio sociale alla base di ogni episodio criminoso. E se fino a oggi abbiamo girato la testa adesso è il momento di darci da fare perché episodi come questo non si ripetano mai più”, conclude. (foto facebook)

