Un Bari troppo brutto per essere vero, cade meritatamente a Terni. I biancorossi disputano una delle peggiori prestazioni stagionali, contro una Ternana che si è limitata a chiudere tutti gli spazi, soffocare le fonti di gioco biancorosse e sfruttare le poche chance create. Molti i calciatori biancorossi sottotono e che hanno offerto una prestazione deludente e senza mordente. Ma le responsabilità di questa sconfitta vanno imputate anche al pur bravo mister Mignani. Formazione iniziale palesemente errata con Mallamo, Botta e Scheidler incapaci di dare idee e vivacità alla manovra offensiva. Il tecnico genovese ha provato a rimediare nel secondo tempo, ma con scarsi risultati. Biancorossi che perdono il terzo posto in favore del Südtirol, mentre il Genoa si allontana sempre più.

SCELTE INIZIALI: Trasferta umbra per il Bari, atteso dalla Ternana di Cristiano Lucarelli. Allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni, va in scena Ternana Bari, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di B.

Per la sfida alle fere, Mignani deve rinunciare a ben sei elementi. Non sono della contesa gli squalificati Di Cesare e Maiello, oltre agli infortunati Galano, Folorunsho, Ceter e Mazzotta, colpito da un attacco influenzale. Il tecnico genovese schiera i suoi con il consueto 4-3-1-2: in difesa c’è Zuzek accanto a Vicari. A centrocampo è Mallamo la mezzala scelta per completare il reparto con Maita e Benedetti. Sulla trequarti si rivede Ruben Botta, mentre in attacco è il francesce Scheidler il partner di Cheddira.

Nella Ternana, mister Lucarelli recupera Favilli, mentre non sono tra i convocati Ghiringhelli e l’ex capitano biancorosso, Marino Defendi. Il tecnico umbro schiera i suoi con il 3-4-3: a centrocampo c’è la quantita e l’esperienza di Di Tacchio, mentre in attacco sono Falletti e l’ex Partipilo gli spauracchi per la difesa biancorossa.

PRIMO TEMPO: Primo sussulto del match al minuto 4: sugli sviluppi di un corner, Cassata prova la botta al volo, ma la sua conclusione termina alta sulla porta difesa da Caprile. Il portiere del Bari deve sporcarsi i guantoni al minuto 11, respingendo un tiro da fuori area di Partipilo. Il Bari prova a rendersi pericoloso al minuto 18: cross di Pucino per Cheddira che non ci arriva per un soffio. Passa solo un minuto ed è Botta a provarci con un tiro da fuori area che termina a lato della porta di Iannarilli. Trascorrono pochi secondi e, al minuto 19, arriva il gol dell’ex Partipilo che approfitta di una voragine nella difesa dei galletti e trafigge Caprile. Al minuto 25 Maita recupera palla e serve Cheddira, ma il tiro del nazionale marocchino si perde a lato. La squadra di Mignani prova a reagire ma la Ternana chiude ogni spazio. Non accade più nulla sino al duplice fischio del signor Di Bello. Ternana avanti 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi undici che hanno iniziato il match. Primo tentativo del Bari al minuto 54 con Scheidler che riceve un cross basso di Pucino, ma calcia sull’esterno della rete. Ripartenza fulminea delle fere al minuto 56, ma Pucino è provvidenziale in chiusura su Corrado. Passano pochi secondi e Falletti impegna Caprile con un bolide dai 20 metri. Primi cambi nel Bari al minuto 59: fuori Botta, Scheidler e Mallamo,dentro Morachioli, Antenucci e Bellomo. Ancora un cambio per i galletti al minuto 64: fuori Maita dentro Benali. La squadra di Mignani alza il proprio baricentro ma non riesce a rendersi pericolosa. Ultimo cambio per i biancorossi al minuto 76: Mignani si gioca anche la carta Esposito, fuori Pucino. Antenucci prova a dare la carica ai suoi, al minuto 83, con un tiro dalla distanza, ma Iannarilli risponde presente. Sbaglia, invece, l’estremo difensore umbro nei minuti di recupero, ma nessun biancorosso riesce ad approfittarne. E’ l’ultimo sussulto del match. Ternana Bari è storia: al ‘Libero Liberati’ termina 1-0 per i rossoverdi.

PAGELLE: Mignani non ne indovina una, Botta è il fantasma di se stesso

Caprile 6, Pucino 6 (76′ Esposito 5,5 ), Zuzek 6, Vicari 5, Ricci 5,5, Mallamo 5 (59′ Bellomo 5,5), Maita 5 (64′ Benali 6), Benedetti 5, Botta 4,5 (59′ Morachioli 6 ), Scheidler 5,5 (59′ Antenucci 6), Cheddira 5

Mignani 4

TABELLINO

Risultato finale: 1-0

Marcatori: 19′ Partipilo

Ammoniti: Maita, Vicari.

Espulsi: nessuno

Angoli: 5-4

Spettatori: 6.519 (1.723 abbonati, 934 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

TERNANA (3-4-3): Iannarilli, Coulibaly, Sorensen, Palumbo (c), Falletti, Mantovani, Di Tacchio, Partipilo, Diakite, Cassata, Corrado

Panchina: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Donnarumma, Favilli, Capuano, Paghera, Bogdan, Agazzi, Martella

All. C. Lucarelli

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci, Mallamo, Maita (c), Benedetti, Botta, Scheidler, Cheddira

Panchina: Frattali, Sarri, Matino, Antenucci, Benali, Esposito, Morachioli, Bosisio, Bellomo, Molina, Dorval

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Assistenti: Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Andrea Zingarelli della sezione di Siena. Quarto uomo: Valerio Crezzini della sezione di Siena. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco). AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

