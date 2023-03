Nuova aggressione ai danni di un medico a Bari dopo l’episodio al pronto soccorso del pediatrico. Nella giornata di ieri rimasta vittima della violenza una dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la figlia di un paziente, visitato dalla dottoressa il giorno prima, sarebbe tornata ieri, 19 marzo, all’ospedale e una volta entrata avrebbe preso a schiaffi la dottoressa. Inoltre, avrebbe inveito contro tutto il personale presente e minacciato la dottoressa. Si tratta del secondo episodio in città in una settimana, dopo l’aggressione ai danno di un pediatra avvenuta al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII solo qualche giorno fa.

