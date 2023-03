Sarà un referente della polizia giudiziaria l’avamposto individuato dalla Procura della Repubblica di Bari a cui gli imprenditori edili di Ance Bari e Bat, con l’assistenza dello studio Polis Associati, potranno riportare i primi segnali riconducibili a una sospetta attività estorsiva o a tentativi di infiltrazione criminale.

Sarà così possibile agevolare il monitoraggio dei cantieri e il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e della Procura della Repubblica nei casi in cui sia effettivamente configurabile una notizia di reato. È questa la principale novità emersa durante l’incontro organizzato da Ance Bari e Bat con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Roberto Rossi e lo studio Polis Avvocati, rappresentata dall’avvocato Michele Laforgia, per individuare procedure operative nel contrasto alle attività estorsive nei cantieri edili del barese.

“Ringraziamo il Procuratore Rossi per averci incontrato – ha dichiarato il presidente di Ance Bari e BAT Nicola Bonerba – . La situazione di incertezza in cui versa il nostro settore, tra rincari dei materiali e problematiche irrisolte su bonus edilizi e Piano Casa , richiede, ora più che mai, di tenere alta l’attenzione verso i tentativi di infiltrazione della criminalità nei cantieri edili. La sempre più stretta collaborazione con magistratura e forze dell’ordine, le

sistematiche denunce degli imprenditori e l’attività della nostra associazione hanno alzato un argine nei confronti di queste attività criminose ma occorre insistere nella direzione della legalità; da parte nostra, continueremo a fornire assistenza e consulenza legale alle imprese vittime di episodi estorsivi che denunciano, associate all’Ance o meno”.

Durante l’incontro il Procuratore Rossi ha espresso soddisfazione per il confronto auspicandone altri, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie con le imprese e l’associazione dei costruttori edili: “il dialogo in corso è fondamentale per creare percorsi e prassi virtuose che aiutino gli imprenditori a svolgere la propria attività liberamente e in sicurezza, annientando i condizionamenti della criminalità”.

Secondo Rossi “è basilare che la Procura venga a conoscenza di fatti potenzialmente criminosi prima che si arrivi all’attività estorsiva vera e propria” . In tal senso, accogliendo una richiesta di Ance Bari e BAT, il Procuratore ha confermato che “è stata individuata una figura della polizia giudiziaria disponibile ad un primo approccio con gli imprenditori edili del territorio alle prime avvisaglie di estorsione sui cantieri” .

“I tempi della tolleranza e della resistenza passiva di fronte alle pratiche estorsive sono alle spalle – ha confermato l’avvocato Michele Laforgia dello studio Polis Avvocati -; gli imprenditori da tempo denunciano e sostengono le azioni della magistratura e delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità, comune e organizzata. Ma non bisogna abbassare la guardia: in una situazione di incertezza per il settore delle costruzioni chi dispone di grandi capitali liquidi ha la forza di imporre comportamenti poco trasparenti o platealmente illeciti, ai quali bisogna reagire”.