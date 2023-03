“Oggi siamo qui per condividere l’esperienza di co-progettare gli interventi sulla Città metropolitana. Fondamentale anche un’opera di controllo sulle spese e sulle programmazioni per non perdere i finanziamenti”. Il sindaco della Città metropolitana, Antonio Decaro, oggi ha incontrato i sindaci dei 41 Comuni del territorio, per presentare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Bari e degli altri progetti in corso che interessano tutta l’area metropolitana frutto di un lavoro collettivo con i Comuni.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

“Stiamo programmando progetti bandiera per i prossimi finanziamenti – ha aggiunto – come la riqualificazione delle lame e i progetti sui waterfront della città metropolitana come a Mola o ancora interventi di riforestazione urbana o di mobilità come il Brt (Bus rapid transit) metropolitano che collegherà Bari con Santeramo passando per altri comuni. Dobbiamo farci trovare pronti dai prossimi bandi”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.