Bari, l’incubo di via Sangiorgi: “Code infinite”

Prima erano i lavori per lo spartitraffico, poi la rotatoria, poi i continui rattoppi per i sottoservizi. Alla fine via Sangiorgi è diventata un incubo per i residenti e per gli automobilisti. Da strada “periferica” o di servizio, adesso è diventata una delle vie più attraversate della città, perché collega viale Pasteur con la rotatoria del ponte Adriatico e di via Tatarella, due importanti assi di scorrimento per raggiungere da una parte la tangenziale e dall’altra la zona del porto e della Fiera. Su via Sangiorgi confluiscono anche le auto provenienti dall’estramurale Capruzzi. Un incubo insomma e a peggiorare la situazione i continui lavori stradali che causano restringimenti nella carreggiata. I residenti sono esasperati: ci impiegano oltre mezz’ora per percorrere pochi metri. E gli automobilisti si ritrovano invece bloccati in un imbuto senza fine.