Bari, Israele “fuori” dalla Fiera del Levante. FdI: “Sbagliato”

Continua a far discutere la decisione, il commento del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Agosto 2025 - 16:17
fiera del levante
  • 41 sec
villaggiodelgusto.com

La decisione di escludere Israele dalla prossima edizione della Fiera del Levante continua a far discutere. A intervenire è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che invita il sindaco Vito Leccese e gli organizzatori a rivedere la scelta.

“La Fiera del Levante è un appuntamento prestigioso che guarda al Mediterraneo: chiedo al sindaco Leccese e agli organizzatori di ripensarci e di non escludere Israele. Non si possono confondere i popoli con i governi, né identificare una democrazia, l’unica peraltro, del Medioriente con chi è al governo pro tempore”, dichiara Antoniozzi. Il deputato FdI sottolinea come un’iniziativa del genere rischi di avere l’effetto opposto a quello sperato: “Se fossi al posto di Leccese e degli organizzatori, tenterei di unire i prodotti israeliani con quelli arabi per dimostrare che può esserci una condivisione tra popoli, per ridare la speranza di una pace”.

Riguardo al conflitto in corso, Antoniozzi aggiunge: “Siamo tutti colpiti da ciò che succede a Gaza ma le ritorsioni di questo genere a cosa servono? A farsi pubblicità? Si trovi un’altra iniziativa, si destinino fondi ai bambini di Gaza ma si eviti un provvedimento che colpisce gente che produce e che non ha colpe su quanto sta accadendo”.

Foto repertorio

